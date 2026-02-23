2月23日(月) 寺島尚正アナウンサーがパーソナリティを務めるラジオ番組『おはよう寺ちゃん』（文化放送・月曜日～金曜日 午前5時00分～8時00分）が放送され、月曜コメンテーターで経済評論家の上念司氏と内閣支持率と政党支持率について意見を交わした。

「青木率90です」「相変わらず人気」

寺島アナ「毎日新聞が21、22日に実施した調査で高市内閣の支持率は61%でした。前回調査の57%から4ポイント上昇。去年10月の内閣発足以降、高水準で推移していた支持率は1月の調査で初めて下落し、去年12月の調査から10ポイント減と大幅に下がっていましたが、衆議院選挙を経て上昇に転じました。政党支持率は自民党29%、前回27%。国民民主党7%で変わらず。チームみらい6%、前回3%。日本維新の会6%、前回4%。中道5%、前回12%。参政党3%、前回4%などでした。毎日新聞の調査で高市内閣の支持率4ポイント上昇。これは上念さん、どうご覧になりますか？」

上念「毎日新聞の調査なので、ちょっと統計的にどうかなっていうのがまずあるんですけど、まあ、一応傾向は与党とチームみらいが上がって、国民民主横ばい、中改連と参政党が下がっているということで、まあ、なんとなくそんな感じがしますよね。まあ、そんなところかなと。ただですね、内閣支持率61で政党支持率29ですから、合わせると90でしょ。青木率ね。毎日新聞みたいなネガティブな新聞社ですが、青木率90ですから、今解散しても300議席取れそうな勢いですよね」

寺島「相変わらず人気です」

上念「相変わらず強いですね」