¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Î²¸»Õ¤Ç¸µÆüËÜ¥Ï¥à´ÆÆÄ¡¢Á°ÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤Î·ª»³±Ñ¼ù»á¡Ê£¶£´¡Ë¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤ÎÊÆ¥¢¥ê¥¾¥Ê¡¦¥°¥ì¥ó¥Ç¡¼¥ë¤òË¬Ìä¡££²£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£³Æü¡Ë¤ÎÂçÃ«¤Î¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¤È¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤ò»ë»¡¤·¤¿¡£
¡¡Îý½¬¸å¡¢·ª»³»á¤Ï¡ÖÈà¤Ï¤¿¤Ã¤¿£µ£µËÜ¤·¤«¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤â¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡££²£°¾¡¤â¾å¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±¤À¡ª¡×¤È¸·¤·¤¤¥²¥¤òÈô¤Ð¤·¤¿¡£ÂçÃ«¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤Î¹â¤¤¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤ËÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤¬È¿±þ¤·¤¿¡£
¡Ö·ª»³¤Ï¥×¥í¥ì¥Ù¥ë¤Ç¿¿¤ÎÆóÅáÎ®Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÂçÃ«¤Î´ê¤¤¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¿ô¾¯¤Ê¤¤°Õ»×·èÄê¼Ô¤Î£±¿Í¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤ò°µÅÝÅª¤ÊÅê¼ê¤ÈÍ¥½¨¤ÊÂÇ¼Ô¤Ë°é¤Æ¾å¤²¤¿¡×¤È¼ÂÀÓ¤òÉ¾²Á¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡ÖÂçÃ«¤ò°é¤Æ¤¿¿Í¤¬¤Þ¤ÀÅþÃ£¤¹¤Ù¤¥ì¥Ù¥ë¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Ê¤éµå³¦Á´ÂÎ¤¬ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö£µ£µËÜ¤Ï¥´¡¼¥ë¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Þ¥¤¥ë¥¹¥È¡¼¥ó¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤â½Ë¤¦¤Ù¤¾Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ÐÎò¤Î°ìÉô¡££²£°¾¡¤âÌ¤´°¤Î»Å»ö¤À¡££µ£µËÜËÜÎÝÂÇ¤È£²ÅÙ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÍ¥¾¡¤¬Æ»¤Î¤ê¤Î°ìÊâ¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤Þ¤ÀÄºÅÀ¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¿¿°Õ¤ò¿ä»¡¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î°Î¶È¤¹¤Ù¤Æ¤¬àÄÌ²áÅÀá¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£²¸»Õ¤Î·Ç¤²¤ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¹â¤¤¡£