KARA知英、美脚スラリのミニスカ衣装姿「スタイル最高」「かっこよすぎて惚れる」と反響
【モデルプレス＝2026/02/23】K-POPガールズグループ・KARA（カラ）のメンバーで女優の知英（ジヨン）が2月22日、自身のInstagramを更新。衣装姿を披露し、話題となっている。
【写真】KARAメンバー「破壊力抜群」美脚際立つモノトーン衣装姿
知英は、黒の帽子に白のレースが特徴的なホルターネックトップス、サイドが長いフリルミニスカート、スタッズが印象的な黒の太いベルトに黒のロングブーツを合わせた衣装姿を披露。スカートから伸びた美しい脚が際立つ姿を鏡越しの自撮りショットで公開している。
この投稿に「帽子似合ってる」「可愛い」「かっこよすぎて惚れる」「スタイル最高」「艶やかな姿」「輝いてる」「破壊力抜群」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
