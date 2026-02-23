なにわ男子・高橋恭平、大人な雰囲気醸し出したスーツ姿披露 “今の高橋″を知ることができる企画も
【モデルプレス＝2026/02/23】なにわ男子の高橋恭平が、2月28日発売の「Men’s PREPPY（メンズプレッピー）」2026年4月号に登場。スーツ姿を披露している。
【写真】大量シャッターに背を向ける高橋恭平
レギュラーモデルの高橋は、誌面6P「KYOHEI’S FORMAL LOOK」に登場。2月28日に26歳を迎える高橋が、今回はぐっと大人な雰囲気を醸し出し、フォーマルな装いで登場する。スーツLOOKと「今」の高橋のヘアスタイリングの妙を楽しめる。また、「今」の高橋を知ることができる「恭平の380度見せちゃいます！いや、20度多いで〜！」コラムもある。
表紙には、グループとしても個人としても活躍の幅を広げている松倉海斗（Travis Japan）が、約1年ぶりに2度目の単独登場。今号ではグループの3rd ALBUM『’s travelers』にちなんで、ヘアメイクで現在＆過去にまでワープ。ジュニア時代のヘアメイクを振り返ってもらったり、最近のヘアメイク事情も聞いた。（modelpress編集部）
◆高橋恭平、スーツ姿披露
◆「メンズプレッピー」表紙は松倉海斗
