最新データが示す「男性の危機」オバマ元大統領も愛読！『なぜ男は救われないのか』2月24日より刊行

オバマ元大統領が「2024年夏のおすすめ書籍」として選び、全米で大きな議論を巻き起こした話題の書『なぜ男は救われないのか』（原題：Of Boys and Men）がついに日本上陸。当OHTABOOKSTANDで「はじめに」を先行公開していた本書が、いよいよ2026年2月24日(火)より発売されます。

最新データが示す「男性の危機」

左派・右派によるイデオロギー論争で終始しがちな「男性問題」。かつて社会の主役であったはずの男性たちが、なぜ今、これほどまでに「生きづらさ」を抱えているのか？

本書は、現代の男性たちが直面する「構造的な苦境」を、最新データで解き明かした1冊。教育、労働市場、家庭という3つの側面から、男性たちが置かれている深刻な現状を浮き彫りにし、実践的で革新的な提言を記しています。

著者のリチャード・V・リーヴス氏は、ブルッキングス研究所のシニアフェローであり、ポリティコ誌の「米国の思想家トップ50」にも選出された気鋭の経済学者。また、日本版の翻訳はジェンダー研究の気鋭・岡山大学准教授の齋藤圭介氏が担当し、専門的な視点から日本社会にも通底する男性問題の核心を丁寧に訳出しています。

『なぜ男は救われないのか』は、2月24日(火)より全国書店やAmazonなどの通販サイト、電子ブックストアで発売開始。四六判変形、384ページ、定価3,080円（本体2,800円+税）。OHTABOOKSTANDでは引き続き本書の「はじめに」を無料公開中。

『なぜ男は救われないのか』主な目次

序章 悩む父から悩む研究者へ

第1部 男性の漠然とした不安

第2部 二重に不利な男性たち

第3部 生物学と文化

第4部 政治的膠着

第5部 何をすべきか

