■これまでのあらすじ

心美親子から異常な執着をされている息子。ある日、息子が帰って来ないと思ったら、心美の母親が勝手に連れ出していた。心配していた妻は「やめてください」とはっきり告げるが、心美の母親はまるで息子も心美を好いているかのようなメッセージを送ってきて…。



心美ちゃんママの異常な執着が怖い…。もはや子ども同士の好き嫌いといった話では済まなくなってきたため、私は夫にこれまでのことを相談することにしました。夫もさすがに勝手に連れ回されるのは不安だと感じたようです。

迷いましたが学校に報告し、先生立ち会いのもと、保護者同士で話し合いをすることになったのですが…。やって来た心美ちゃんパパは、なぜか最初からケンカ腰でした。こっちが迷惑してるのに、なんでそんな態度なの…?さらに、心美ちゃんパパは開口一番、私たちに「心美を泣かせたのはあなたの息子だ」と言ってきたのです。周りの男子と一緒になっていじめている、と。とんでもない言いがかりに私はすかさず反論しましたが、それを遮ってまで「自分の息子がいじめをしている自覚はあるのか」と一方的に責められてしまって…。そんな…、父親まで話の通じない人なの…？

※この漫画は実話を元に編集しています

