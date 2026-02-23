長州力が、後輩である武藤敬司の若かりし頃のモテっぷりを暴露。「朝帰りしてた」と明かした。

【映像】30代、ロン毛時代の武藤敬司

『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）が2月16日に放送。番組では「あのvs不適切おじさん アップデートできているかチェック」と題し、武田をはじめとする“おじさん”たちが今の時代に合わせて接し方や行動をアップデートできているかを検証した。

東京ホテイソン・たけるをMCに、若者代表としてあのちゃんのほかぱーてぃーちゃん・信子、おじさん代表として、梅沢富美男、武田修宏、長州力、武藤敬司が参加。若い女性との“あるある”なシチュエーションでの対応について話し合った。

梅沢や武田らが次々にバブル期の武勇伝を披露するなか、長州と武藤は「ちょっと違う…」と言葉を漏らし、長州は「やっぱり、やっぱり、やっぱりすごいよなあ…」と芸能人との違いを噛み締めるように感じ入った様子を見せた。

しかし2人が30代だった頃の写真が公開されると雰囲気は一変。武藤が32歳のときの写真が公開されると、信子は「毛がある！」と驚愕した。「めっちゃカッコいい！」「凛々しい」と女性陣から絶賛の声が飛ぶと、長州は「敬司はやっぱり芸能人みたいに後ろに（女性が）ズラーッと並んで…」と武藤を指さし、「朝帰りしてましたからね」と突然の暴露。

意表をつかれた武藤は「余計なことを！」と赤面、慌てふためきながら爆笑していた。

（あのちゃんねる）