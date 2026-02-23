元サッカー日本代表でタレントの武田修宏が、本田圭佑を意識した全身コーディネートで登場するも、あのちゃんに「すごいダサい」と酷評された。

【映像】“本田圭佑”を意識した全身コーディネート

『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）が2月16日に放送。番組では「あのvs不適切おじさん アップデートできているかチェック」と題し、武田をはじめとする“おじさん”たちが今の時代に合わせて接し方や行動をアップデートできているかを検証した。

東京ホテイソン・たけるをMCに、若者代表としてあのちゃんとぱーてぃーちゃん・信子、おじさん代表として、梅沢富美男、武田修宏、長州力、武藤敬司が参加。「髪を切ってイメチェンした女性に何と声をかけるか」等あるあるシチュエーションでどんな対応をするべきなのか、様々な意見が飛び交った。

冒頭で、たけるからアップデートできているか聞かれると武田は「たぶん大丈夫だと思います」と自信を覗かせる。日頃から小学生などを相手にサッカーを教えていることから、若者に対して「どう接したらいいかって（考えながら）実際にやってますし」と説明した。

あのちゃんとは初対面だという武田は「僕はじめましてですよね？」と間合いをはかりつつ、「（あのちゃんが）本田選手のファンでACミランのレプリカを持っているって聞いたんで、今日はACミランの」と自身の衣装を指して背景を明かす。さらに「ファッションがすごい好きだってリサーチしたんで、ロングブーツにサングラス…」とドヤ顔で自慢のコーディネートを披露すると、あのちゃんは「えっそういうこと…」と困惑した。

たけるが「今日の武田さんのファッションいかが？」とあのちゃんに感想を促すと、あのちゃんは「なんかもう入ってきたとき、すごいダサいと思って」とバッサリ。武田は「ダサいんですか！これ」と動揺し、スタジオは大爆笑。

たけるがすかさず「でもちゃんとね、あのちゃんに寄せてきてくださって」とフォローすると、信子も「やさしさだー」と同調、あのちゃんも「うん…やさしさ」と納得した様子を見せた。

（あのちゃんねる）