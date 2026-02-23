小学館は、マンガ「ホタルの嫁入り」の最新11巻発売を記念して東京メトロ丸ノ内線新宿駅メトロプロムナードにて、本作の描き下ろし新作を2月23日に公開した。掲出期間は3月1日まで。

今回掲出されるのは、橘オレコ氏が描き下ろしたエピソード「縁結びの橋」。紗都子と進平の幸せな日常のワンシーンがビッグサイズで堪能できる。本掲出が最先行公開となり、マンガワン内でも3月16日に更新予定となっている。

豪華絢爛ステッカーがもらえるノベルティフェア開催中！

開催期間：2月19日～

2月19日から「ホタルの嫁入り」のノベルティフェアを全国のフェア対象書店で開催されている。ノベルティは、エッチング加工が施された豪華絢爛ステッカー。フェア対象書店で「ホタルの嫁入り」のコミックスを1冊購入するたびに、全4種の中からいずれか1枚がもらえる。

