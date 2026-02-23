【新連載「めちゃくちゃ追放される話」】 2月23日より開始

ヒーローズは、同社が運営するマンガ配信サイト「HERO'S Web」にて、新連載「めちゃくちゃ追放される話」（原作：杉浦次郎氏、作画：向浦宏和氏）を2月23日より公開した。

本作は、いつか勇者になって人助けをしたいと願う、素直で心優しい少年の異世界冒険譚。女神から「人並み外れた成長で強くなれるスキル」を授けられたが、そのスキルには「強くなればなるほど嫌われてしまう」という副作用があった。

□「めちゃくちゃ追放される話」掲載ページ

【あらすじ】

主人公のヘイトはいつか勇者になって人助けをしたいと願う、素直で心優しい少年。彼は15歳の時に、女神から「人並み外れた成長で強くなれるスキル」を授けられる。しかし、そのスキルには「強くなればなるほど嫌われてしまう」という副作用があった。

数年後、人の役に立つために努力を重ね、力を手に入れたヘイトを待っていたのは、パーティ、ギルド、国、そして次元からの「追放」で――？

どれだけ嫌われても「善き人」であることを諦めないヘイトに心を奪われる、異色の異世界冒険譚！

(C)杉浦次郎 向浦宏和 / ヒーローズ

