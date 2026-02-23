言うこと聞かない10歳息子を金属バットで撲殺　“身長180cm・体重100kg”の40代父が虐待殺害で重刑【韓国】

韓国で「しつけ」と称して10歳の息子をバットで殴り、死亡させた40代の父に懲役11年が言い渡された。

2月20日、法曹界によると、最高裁第1部（主審ソ・ギョンファン大法官）は児童虐待致死などの容疑で裁判にかけられた男A氏（44）に懲役11年を言い渡した原審を先月確定した。

A氏は昨年1月中旬、仁川市延寿区（インチョンシ・ヨンスグ）のとあるマンションで、当時10歳の息子を金属バットで無差別に暴行して死亡させた。

A氏は息子が自分の言うことを聞かなかったため、しつけのために犯行に及んだと主張した。

父親に無差別に暴行された息子は、全身にあざができた状態で119救急隊によって病院に搬送されたが、最終的に「多発性外傷による外傷性ショック」で死亡した。A氏は高校時代に野球部で、身長180cm、体重約100kgの大柄な体格と知られた。

1審裁判部はA氏に懲役12年を言い渡し、「被告人は幼い子どもを対象に無差別の暴力を行使した。実の父親に暴行された児童の苦痛は極めて大きかったはずだ」と非難した。

一方、2審裁判部は原審を破棄して懲役11年を言い渡し、「被告人が捜査初期から犯行をすべて認め誤りを反省する態度を見せていること、被害児童の母が被告人の処罰を望んでいないこと、被告人には被害児童のほかにも養育すべき子どもたちがいること」を理由に挙げた。

（写真＝サーチコリアニュース編集部）

A氏は再び判決を不服として上告したが、最高裁は原審の判断に誤りはないと判断し、これを棄却した。

（記事提供＝時事ジャーナル）