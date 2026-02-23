ミネソタ・ティンバーウルブズ vs フィラデルフィア・セブンティシクサーズ

日付：2026年2月23日（月）

開催地：ターゲット・センター（Minneapolis）

最終スコア：ミネソタ・ティンバーウルブズ 108 - 135 フィラデルフィア・セブンティシクサーズ

NBAのミネソタ・ティンバーウルブズ対フィラデルフィア・セブンティシクサーズがターゲット・センター（Minneapolis）で行われた。

第1クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズがリードし26-35で終了する。

第2クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにフィラデルフィア・セブンティシクサーズがリードし58-68で終了する。

第3クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズが試合を有利に運び78-94で終了する。

第4クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズが試合を有利に運び108-135で終了する。

試合はフィラデルフィア・セブンティシクサーズの勝利となった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

