「クソみたいにひどいシーズンだ」「もう我慢できない」ブンデス制覇４度の古豪が13戦勝ちなし。降格圏に転落でファンの不満爆発。日本代表DFは２戦連続先発落ちで出番なし「なぜ起用しないんだ」
現地２月22日に開催されたブンデスリーガ第23節で、菅原由勢が所属するブレーメンが藤田譲瑠チマと安藤智哉を擁するザンクトパウリと対戦した。
菅原がベンチスタートとなったブレーメンは、55分に先制点を献上するも、その４分後にジョバン・ミロシェビッチのゴールで試合を振り出しに戻す。しかし70分に左サイドを崩されると、クロスから藤田に勝ち越し弾を決められて１−２で敗れた。
これでリーグ戦13試合勝ちなしとなり、降格圏の17位に順位を落とした。この結果にファンの怒りは収まらない。SNS上では現地のブレーメンファンから「クソみたいにひどいシーズンだ」「もう我慢できない」「降格の可能性が高い」「誰が責任を負うんだ」「変化を起こせ」不満の声が上がっている。
また昨夏にブレーメンに加入し、開幕からスタメン出場を続けてきたものの、前節のバイエルン戦（０−３）以降、先発から外れている菅原には、最後まで出場機会が訪れず。これにも「なぜ起用しないんだ」「他の選手が菅原より優れているのか？」「４バックにして彼を使うべきだ」といった声が上がっている。
次節は28日にホームでハイデンハイムと激突。ブンデスリーガ制覇４度、DFBカップ優勝６度を誇る古豪は長いトンネルを抜け出せるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
