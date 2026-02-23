観光地として人気の伊豆半島は、実は地質学的にとても貴重な場所。伊豆半島を見れば大陸誕生のプロセスが理解できる？2月8日（日）日本テレビ「所さんの目がテン！」では、並木雲楓アナウンサーがその理由を徹底調査しました。

伊豆半島が注目される理由

「美しい伊豆創造センター」で専任研究員として岩石学を専門に研究を行い、静岡大学で客員准教授として伊豆半島の地質の講義も行っている遠藤大介さんは「伊豆半島のあたりは、（地球の）大陸誕生の形成プロセスがわかる場所として世界中の研究者たちから注目されている」といいます。

静岡県東部に位置する伊豆半島は、南北に約60km、東西に約40km、面積は約1500km²。今回案内していただく遠藤さんとまず訪れたのは、静岡・小山町の、伊豆エリアから北に約30km離れた山の中にある山道。この辺りは伊豆半島の成り立ちを知ることができる、とても重要な場所なのです。

歩いていくと現れたのは断層。断層とは、岩盤や地層が強い力によって割れ、その割れ目に沿ってずれが生じた場所のこと。左側は大きな一枚の岩で、右側は細かい石がつまっています。では、この断層の何が特別なのでしょうか？

「私が立っているのが海のプレート側で、並木さんが立っているのが日本の陸のプレートになるので、ちょうどここ（画像で線を引いている箇所）がその地質的なプレートの境界」と遠藤さん。

地球は、表面をおおう10枚以上の硬い岩盤・プレートで構成されており、大陸はその上に乗っています。そのプレートが動くことで大陸も移動し、形を変えてきました。日本列島は主に4つのプレートの上に乗っているのですが、ここはそのうち2枚のプレートの境界。地質学的にはここまでが伊豆半島。そしてこのプレートの境界が、伊豆半島誕生を示す痕跡なのです。

今から約2000万年前、のちに伊豆半島となるものは現在の硫黄島付近にある海底火山群でした。

その海底にある複数の火山が噴火を繰り返しながら島を形成。その島が乗っている海のプレートが長い時間をかけて本州が乗っているユーラシアプレートに衝突し隆起。そして半島では陸上のあちこちで噴火が起き、より陸地が広がって現在の伊豆半島の地形を作ったのです。

「その頃に衝突した境目の一部がここに見えている」と遠藤さん。伊豆半島はプレートの衝突によってできたことで、大陸形成のプロセスがわかる場所として注目されているのです。

火山現象を陸上で見られる場所

約2000万年前に海底で起こった火山現象を、今陸上で見られる場所もあります。その海底火山を観察するため訪れたのは、静岡・西伊豆町の堂ヶ島です。

海底火山の痕跡が見られることは、世界的にどう珍しいのでしょうか？遠藤さんは「海底火山の噴出物や名残りが見られる場所は日本中、世界中にもたくさんある。それだけでは世界的な重要性はそれほど大きくはないんですけど、他の場所だと時代が古かったり、変形したり変質したり（している）。伊豆半島の場合は時代も新しいですし、変質や変形をあまり受けていなくて、そのまま（の状態で）見られる」と説明します。

目の前に現れたのは白い岩の壁。これが海底火山の痕跡です。

「中に入っているのは、ガサガサした穴があいた軽石」と遠藤さん。軽石とは、噴出したマグマに含まれていたガスが気泡のように泡立ち、その状態で急激に冷えて固まった石のこと。そのため密度が非常に小さく、水に浮くほど軽いという特徴があります。白っぽく見えるのは、主成分が二酸化ケイ素であることと、無数の穴により光が乱反射するから。崩れやすい軽石ですが、比較的新しい時代にできたものなので風化が進んでおらず、そのままに近い形を保っているのです。

さらに先へ進むと、また違った光景が広がっていました。先ほどは白い軽石の地層でしたが、ここは下の方が少し黒っぽい石の地層になっており、もっと上の方はというと「粒が小さい。砂レベルですね」と並木アナウンサー。地層の上下の位置によって石のサイズが違います。

これは噴火の一連の流れがわかる跡。海底火山が噴火した際には、岩盤や噴出物は土石流となり、より深い海へと沈み込み大きな岩となって堆積します。一方軽石は穴があいて軽いため、水中でゆっくりと降り積もります。重いものは早く沈み下の方へ、軽いものは上の方に堆積。この地層は噴火の一連の流れを示しているのです。

さらに他の痕跡として、色が違う部分を発見。ここについて遠藤さんは「この火山が噴火している活動中に、近くの別の場所からマグマが噴出されて、火山弾として飛んできたものと考えられています」と説明しました。

そして火山によって生み出された美しい場所が目の前に現れました。その縞模様の層になった壁について、「波が作った模様だと言われています」と遠藤さん。海底火山から噴出した軽石や火山灰が、海の中で起こる波や海流によって削られながら堆積することで、縞模様の層ができたのです。

この場所は夕方、夕日が白い岩壁を黄金色に染め上げます。並木アナウンサーは「夕日と白いベールのような海底火山が素晴らしいコンビネーションで、美しい景色ですね」と感動。絵画でのイタリア留学の経験もある並木アナウンサーは、この景色を油絵として記しました。

マグマの動きがわかる場所も

伊豆半島には、地中にあったマグマの動きが痕跡として残っている場所もあります。先ほどの堂ヶ島から車で5分の距離にある西伊豆町・浮島海岸にそびえ立つ岩について、遠藤さんは「これはマグマが通った跡だと考えられています。板状の岩盤が立ち上がっている」と解説。

火口につながっているマグマの通り道といえば、トンネル状の形をイメージしがちですが、実際のマグマの通り道は板状になっているのです。

その様子がわかる実験を行いました。マグマが上昇して噴出する様子を再現するため用意したのは、岩盤に見立てたゼラチンと、マグマを模したラー油を下から注入するための装置。地下深くから湧き出たマグマが岩盤を壊しながら地表へと上がっていく様子を再現しました。

約10分後、ラー油がゼラチンを突き抜けました。つまり噴火です。その通り道がどうなっているかを見てみると、マグマが板状に広がりながら上昇していることが確認できます。

浮島海岸の岩は、板状に固まったマグマが隆起、長い年月をかけ浸食され現在の形となったのです。

マグマの様子がわかる場所は他にもあります。訪れたのは静岡・下田市の爪木崎。海岸沿いの岩場を登っていくと、柱のような形の岩が現れました。これは柱状節理といい、マグマが固まってできたものです。

柱状節理ができる様子も実験で再現。使うのは片栗粉に水とエタノールを混ぜたもの。これらを白熱電球で10時間ほど乾燥（電球が高温になるのでやけどに注意し、紙などの燃えやすいものは近くに置かないでください）させるとヒビが入り、柱状節理と同じような形になりました。片栗粉が乾燥して収縮、亀裂ができる際に最小限のエレルギーで済む六角形になるのです。

マグマが冷えて収縮した柱状節理も割れ目が六角形になっています。爪木崎の柱状節理は、マグマが地層に沿って水平方向に流れたものが固まり、本州との衝突の際に隆起して姿を現したものだったのです。

このように海底火山の痕跡を地上で見ることができる場所が集まっているのが伊豆半島の特徴。さらに陸上火山の痕跡も見ることができます。静岡・伊東市の城ヶ崎海岸へ向かいました。

するとそこには赤茶色の岩が。遠藤さんは「これは陸上火山の痕跡で、溶岩が流れた跡ですね」と説明します。赤茶色の岩こそ、陸上で噴火が起こった証拠。「マグマの中の鉄分が空気中の酸素と反応して酸化鉄になる。酸化して赤っぽくなる。なので陸上で噴火した証拠」と遠藤さん。

この城ヶ崎海岸を作った溶岩は、約4000年前に噴火した大室山から流れたもの。膨大な溶岩が今の海岸線を作ったのです。

このように、大陸形成で起こる様々な現象がこの伊豆半島に凝縮されているのです。

スタジオでは藤田大介アナウンサーが、伊豆半島の地質と鉄道の関係について解説。東伊豆エリアには鉄道が走っていますが、西伊豆エリアには鉄道が走っていません。これは、東伊豆エリアは大室山をはじめ陸上火山の噴火で緩やかな斜面や台地が作られたため鉄道路線を敷設しやすく、西伊豆エリアは断崖や急な山地が多かったためです。