なぜ日本代表主力が２試合連続メンバー外だったのか 現地メディアは大一番での不在の影響を指摘「彼のヘディングがないのは痛手だ」
現地２月21日に開催されたエールディビジの第24節で、冨安健洋と板倉滉が所属する４位のアヤックスが、小川航基と佐野航大を擁する３位のNECとホームで対戦。１−１のドローに終わり、順位を逆転することはできなかった。
冨安が途中出場で20日ぶりにピッチに立った一方で、板倉は前節に続いてメンバー外となった。
大一番で日本代表主力DFが不在だった影響を指摘したのが、オランダメディア『Algemeen Dagblad』だ。名門が結果を残せない理由について、「主に闘志の欠如と空中戦の弱さで、チャンピオンズリーグで５連敗を喫した。これが一因となり、（国内リーグでも）アヤックスは２位を逃す危機に瀕している」と綴り、こう続けた。
「イタクラの力強いヘディングがないのは痛手だ。しかし、この日本人マークマンの背中の怪我は、ここ１週間アヤックスを悩ませてきた深刻な膝の故障（オレクサンドル・ジンチェンコとヴィテスラフ・ヤロシュ）に比べれば取るに足らないものだ」
板倉の故障は軽傷のようだが、やはり状態は気掛かりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
