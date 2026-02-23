みなさんは、もし生まれるなら何になりたいですか！？

もし自分が「スライム」に生まれ変わったら、どんな人生が待っているでしょうか？

そうです！

あの人気作品！「転生したらスライムだった件」の劇場版第2弾が完成しました！

スライムに転生した元サラリーマン、リムル＝テンペストが、仲間たちと共に理想の国づくりを目指して奮闘する大人気異世界ファンファジー！

シリーズ累計発行部数5,600万部突破！アニメ累計視聴回数30億回突破！という超大人気作品！

『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』！！

原作・伏瀬先生による、原案・完全監修で描かれる新たな物語の舞台は海底の国。

リムルたちは、迫る脅威から蒼海を守り、平和を取り戻すことが出来るのか！？

劇場版ならではの大きなスケールで描かれ、オリジナルキャラクターも登場します！

ゲスト声優には、堂本光一さんと日向坂46の小坂菜緒さんと藤嶌果歩さんが参加。

番組では、２週に渡って大特集！

まだ間に合う「転スラ」の基本情報から、キャラクターの魅力、劇場版の見どころまでたっぷりお話し伺います。

１週目は、バンダイナムコフィルムワークス プロデューサーの成田真一郎さん、

そして、２週目は、なんと！原作者の伏瀬先生が番組初登場！

なかなか聞けない伏瀬先生の素顔、「転スラ」の作品誕生や制作秘話、劇場版の見どころまで！

伏瀬先生は転生したらどのキャラクターになりたい！？、、、などなど！お聞き逃しなく！

さらに、４月からは日本テレビ「フラアニ」枠にて、毎週金曜２３時から、テレビアニメ第4期の放送も決定しています！

〜ラインナップ〜

1週目

【月】超人気作！「転スラ」劇場版第二弾が完成！

【火】劇場版オリジナルストーリー

【水】豪華なゲスト声優＆アフレコエピソード

【木】「転スラ」のキャラクターを深掘り！

【金】アニメーションの魅力・主題歌

2週目

【月】原作者・伏瀬先生ご来店！

【火】劇場版オリジナルストーリーの舞台は海

【水】主人公・リムル、キャラクターの魅力

【木】小説からアニメ、劇場版へ

【金】まもなくアニメ第4期の放送もスタート！

〜イベント概要〜

【タイトル】『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』

【スケジュール】2月27日（金）から公開

【オフィシャルサイト】https://movie02.ten-sura.com