国内外の最新の電気自動車が集まるイベントが新潟市で開かれました。



今年で3回目となる『NIIGATA EV CAR FAIR(にいがたEVカーフェア)』。県内初披露の車種も含め、国内外の最新の電気自動車13ブランド24台が並びます。ガソリン価格の高騰や環境面から、近年注目を集めている『電気自動車』。会場では試乗することも可能です。



■来場者

「電気自動車乗ったことなかったので(来た)。いいですいいです。良い、いろいろなメーカーの車に乗ったがそれぞれ違いがあった。」



■来場者

「いまハイブリット車に乗っているが、これから電気自動車が増えていくのかなと思う。かっこいいのもいっぱい増えているので楽しかった。」