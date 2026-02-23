上関町議会議員選挙の投開票が22日行われ10人の新しい議員が決まりました。



使用済み核燃料の中間貯蔵施設の建設計画が表面化して初めての町議選で、計画反対派が議席を増やし賛成派が減らす結果となりました。



任期満了に伴う上関町議会議員選挙には定数10に対し12人が立候補し5日間の選挙戦を繰り広げました。



投票は22日行われ、開票作業の結果、現職9人、新人1人が当選しました。





今回は、中国電力による使用済み核燃料の中間貯蔵施設の建設計画表面化後、 はじめての町議選となりました。事前に実施したアンケート調査によりますと当選した10人のうち計画に賛成と答えたのは5人、反対は3人、無回答が2人で引き続き賛成が半数を占めたものの選挙前に比べ、議席数は減らしました。（反対 国弘秀人氏）「中間貯蔵施設は上関町に持ってくるべきものではないしまちの皆さんが一致団結して町おこしをできるような雰囲気を作れるように頑張っていきたい」（賛成 柏田真一氏）「上関町の財源確保ということで 大変厳しい状況が待ち構えていると思いますので私としましてはこの施策をしっかりと進めていければ」今回の選挙結果を受け西哲夫町長は…（西哲夫町長）「おそらく議会構成では6対4になるのではないかと思いますけどしっかり、議員にえらばれた皆さんは今後の町のためにしっかり協力していただきたいし議論も尽くして住民の福祉向上に努めていただきたい」投票率は78・86％で選挙戦となった8年前の町議選より1.74ポイント下がっています。今回、当選した新たな町議会議員の任期は今月28日から4年間です。