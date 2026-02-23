◇虎に翼スピンオフ「山田轟法律事務所」脚本・吉田恵里香氏インタビュー（下）

女優の伊藤沙莉（31）がヒロインを務めた2024年度前期のNHK連続テレビ小説「虎に翼」のスピンオフドラマ「山田轟法律事務所」が3月20日（後9・30〜10・42）に放送される。女優の土居志央梨（33）が好演した人気キャラクター・山田よねを主人公に、本編には盛り込まれなかった「山田轟法律事務所」の知られざる誕生エピソードを描く。本編に続いてオリジナル脚本を手掛けた吉田恵里香氏（38）に、執筆の舞台裏や今作に込めた思いを聞いた。

＜※以下、ネタバレ有＞

朝ドラ通算110作目。日本初の女性弁護士・判事・裁判所所長となった三淵嘉子氏をモデルに、法曹の世界に飛び込む日本初の女性・猪爪（佐田）寅子（ともこ）の人生を紡ぎ上げた。

劇場版の来年公開も決定し、朝ドラの映画化は「すずらん 少女萌の物語」（1999年度前期→00年6月公開）以来27年ぶり。主演続投は史上初となる。

支持された要因について、吉田氏は「（放送中の朝ドラ『ばけばけ』の主題歌『笑ったり転んだり』の）日に日に世界が悪くなる、じゃないですが、今の時代、つらいことがたくさんありますよね。でも、よねの台詞になぞらえて“地獄は自分で決めたいです”とか、コミュニティーを作りましたとか、自分語りの感想をたくさん頂いていて。それは『虎に翼』という作品が、少しはしんどい思いをしている人に寄り添えている、少しは声を上げる時のパワーになっているからなのかな、と。こんなに幸せなことはないですし、この物語を書いた意義があったのかなと思っています」と話し「本編が終わってから1年半も経つのに、スピンオフを作ることができたのは、皆さんの応援のおかげ。本当に感謝しかありません」とお礼を述べた。

小説家としても活躍し、ドラマ「恋せぬふたり」「生理のおじさんとその娘」、アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」「前橋ウィッチーズ」など話題作を連発。朝ドラは脚本家としての目標の一つだった。

自身のキャリアにおける「虎に翼」の位置づけは「間違いなく、今の自分の代表作。なので、最悪この仕事を辞めてもいい、そうなったとしても『虎に翼』を書き切ったので悔いはない、と言えるぐらいです。そのぐらい大きなものを一個残すことができた、という自負はあります」と語るほど。

作品が大きく育った驚きや戸惑いは？の質問が飛ぶと「自分としては、朝ドラを書けた時点でウルトラビッグなこと。なので、スピンオフや映画化はもちろんうれしいですが、それで“作品が大きくなった”ということにはあまりピンと来ていません。『虎に翼』の存在は自分にとって大きくはあるんですが、どの作品にも常に誠実に向き合って、ベストを尽くしてきただけで、その結果、こんなにうれしいことがいっぱい起こるんだな、と。自分の作家としての姿勢は間違っていなかったのかなと実感しています」と率直な心境を明かした。

「面白い作品にするのが大前提ですが、エンタメには社会に通じる力があると信じて日々書いています。『虎に翼』のスピンオフはいつでも書けますので（笑）、またお声掛けいただけるように頑張ります」

＝インタビューおわり＝

【虎に翼スピンオフ「山田轟法律事務所」あらすじ】

山田よね（土居志央梨）は、東京大空襲で瀕死の重傷を負ったカフェ燈台のマスター・増野（平山祐介）をリヤカーで運んでいた。敗戦に打ちひしがれ、無秩序と差別が渦巻く上野の街。学んできた法律は無力に思え、よねの心は徐々にすさむ。

生き別れていた姉・山田夏（秋元才加）と再会を果たすも、2人の心はすれ違ったまま。そして夏を理不尽な暴力が襲う。よねは犯人を追うが、闇市を支配する勢力のうごめきに増野も巻き込まれ、真相は闇に葬られてしまう。

絶望の中、よねは新聞で目にした憲法十四条を、怒りに突き動かされるように壁に書き記す。やがて轟太一（戸塚純貴）との再会を機に、法律事務所を開設。追い詰められた人々の事件に立ち向かう。