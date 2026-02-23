生まれながらに耳が四つある猫の「トビー」/WVTM via CNN Newsource

米アラバマ州（WVTM）遺伝子の変異で生まれながらに耳が四つある珍しい猫が、米アラバマ州で里親への譲渡を待っている。

一時預かりボランティアのステファニー・ブラウンさんによると、生後7カ月の黒猫ドビーには、尾が短く曲がった症状と、手術を必要とする歯のかみ合わせの問題もある。しかし回復すれば譲渡できる状態になるという。

ブラウンさんは「この子は猫にしては珍しく子どもが大好きなので、できれば子どものいる家庭に引き取ってほしい。この子の反応は本当に前向きで、大人よりも私の娘といる方が落ち着く。だから子どもがいた方がいい」と話す。

個性的な猫に引かれるブラウンさん。自身の猫のフィービーにも小脳の低形成という神経疾患がある。

「こうした違いは本当に美しいと思う。でも大切なのは、そうした違いを全て受け入れて理解すること。人間と同じように、どんな生き物にもどんな動物にも独特の個性や外見、状態、容姿がある」

ドビーは譲渡可能になり次第、引き取りたいという里親希望者のリストがあり、申し込みは既に締め切っている。しかしドビー以外にも、新しい家族を探している猫などの動物はこの地域だけでも何百匹もいる。

ドビーの手術には3000ドル（約46万円）ほどかかる見通しで、ブラウンさんの保護猫団体は5月までにドビーを譲渡できるよう、資金集めに取り組んでいる。