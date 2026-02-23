◇ドイツ1部 ザンクトパウリ2―1ブレーメン（2026年2月22日 ハンブルク）

サッカーのドイツ1部ザンクトパウリに所属するMF藤田譲瑠チマ（24）が22日、ホームのブレーメン戦でドイツでの初ゴールを決めた。

1―1の後半25分、流れるようなパスワークからペナルティーエリア内右でマイナスのパスを受けると、ワントラップから右足で鋭く対角のネットに突き刺した。ベルギー1部シントトロイデンから加入した今季、公式戦26試合目で待望の初ゴール。膝から芝に滑り込んで歓喜した。この決勝点でチームは16位に浮上し、自動降格圏を脱した。

ドイツ紙ビルトなどの地元メディアによると、藤田は「これほど重要な試合でゴールを決められて素晴らしい気分。スタジアムの雰囲気は本当にクレイジーで本当に最高だった。本当に嬉しい。今日はなぜか落ち着いていて、とにかくゴールラインに向かってボールをうまく運ぶことだけを考えていた」と振り返った。

同41分に股関節付近を抑えて倒れ込み同42分に交代したが、終了のホイッスルが鳴ると両手でガッツポーズしながら仲間のもとに力強く走り寄った。同紙も試合後に勝利のダンスを舞う様子を記し、「藤田は軽い負傷を抱えて試合終了前にピッチを退いたが、試合後にはファンたちの前で喜びの勝利のダンスを披露する十分な元気が残っていた」と報じた。