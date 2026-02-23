『昭和ヘア』は卒業ーー！【40・50代】頑張ってる感なく、今っぽ♡「大人のネオウルフ」

40・50代が髪型を選ぶとき、若々しいイメージを強調するのもいいけれど、大人の余裕をサラッと演出するのも素敵。ウルフヘアに今っぽさを加えた「ネオウルフ」なら、こなれた雰囲気を引き寄せてくれて、垢抜けを目指せます。昭和っぽく見えていない？ と気になっていた人も、ぜひチャレンジしてみて！

控えめなら挑戦しやすい

ネオウルフに初めて挑戦する場合は、レイヤーの量も位置も控えめにしておくのがベター。段差が目立たない、なだらかなアウトラインを意識すれば、落ち着いた清楚なテイストになります。暗めのブラウンを合わせれば、オフィスにもマッチする上品さもまとえる予感。キレイめコーデとの相性も抜群です。

たっぷりのレイヤーで一気にふんわり

肩上のミディアムレングスにたっぷりとレイヤーを入れ、リップラインのあたりに丸みがくるようにカット。軽さによって持ち上がった髪が、サイドと後ろへふんわり広がるのが特徴です。首元でキュッと締めることでボリュームが強調されて、柔らかい印象に近づきそう。明るめのベージュも、そのイメージを後押しします。

くびれで大人の色気を演出

毛先のボリュームを落として、くびれをしっかりつけたアレンジ。レイヤー部分の丸みが引き立ち、曲線の持つ色っぽさがさりげなく香ります。表面に長さを残してストレート気味にスタイリングすれば、決めすぎないリラックスした雰囲気に。立体感を誘うハイライトは、大人が悩む白髪をナチュラルにぼかす効果も。

透明感カラーで抜け感アップ

シャープにカットした毛先が、洗練されたスマートさを感じさせるネオウルフ。他のスタイルと比較するとレイヤーの位置はやや高く、ウエイトが上がる分、若々しい印象を与えやすくなります。控えめなボリュームに、シアーグレージュの光に透ける色合いが重なることで、抜け感もアピールできそう。

writer：Nae.S