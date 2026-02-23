「孫の雛人形はうちが買う！」「いやうちが！」 両家の祖父母がヒートアップ！ 全員を納得させた『夫の一言』

我が子の初節句。健やかな成長を願ってお祝いしてあげたくなりますよね。それはパパとママだけでなく祖父母も同じ気持ちだと思います。ただその気持ちが強過ぎて事態は思わぬ方向に。

筆者の友人A子の体験談です。

初節句を迎える孫娘のために

A子の娘が初節句を迎える頃の出来事です。



夫実家、妻実家、両家にとって初孫だった娘。それはそれは可愛がられていました。

ある日、義両親から「孫の雛人形はうちが買うから」という旨の連絡が来ました。





時を同じくして、A子の実家からも「雛人形は私たちが買いたい」という連絡が。

一般的に「雛人形は母方の実家が用意するもの」という風習がある一方で、初孫ということもあり、父方の実家も「自分たちがお祝いしたい」という気持ちが強かったようです。

お互いの両親は一歩も譲らず、カタログが郵送されて来たり、展示会を一緒に見に行こうと誘いが来たり。

円満な解決方法は？

どちらかの両親から買ってもらった場合、もう片方にはどのように説明すればよいか。雛人形のことで両実家の関係がこじれるのは避けたい。角が立たないようにうまく収めるにはどうしたら良いか、A子は悩みました。