「孫の雛人形はうちが買う！」「いやうちが！」 両家の祖父母がヒートアップ！ 全員を納得させた『夫の一言』
我が子の初節句。健やかな成長を願ってお祝いしてあげたくなりますよね。それはパパとママだけでなく祖父母も同じ気持ちだと思います。ただその気持ちが強過ぎて事態は思わぬ方向に。
筆者の友人A子の体験談です。
初節句を迎える孫娘のために
A子の娘が初節句を迎える頃の出来事です。
夫実家、妻実家、両家にとって初孫だった娘。それはそれは可愛がられていました。
ある日、義両親から「孫の雛人形はうちが買うから」という旨の連絡が来ました。
一般的に「雛人形は母方の実家が用意するもの」という風習がある一方で、初孫ということもあり、父方の実家も「自分たちがお祝いしたい」という気持ちが強かったようです。
お互いの両親は一歩も譲らず、カタログが郵送されて来たり、展示会を一緒に見に行こうと誘いが来たり。
円満な解決方法は？
どちらかの両親から買ってもらった場合、もう片方にはどのように説明すればよいか。雛人形のことで両実家の関係がこじれるのは避けたい。角が立たないようにうまく収めるにはどうしたら良いか、A子は悩みました。