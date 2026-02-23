じゃらじゃら感が可愛い♡【3COINS】スマホケースに挟める！「新作キーホルダー」

【3COINS（スリーコインズ）】から、手持ちのスマホを簡単にデコレーションできる「新作キーホルダー」が登場しました！ 付属のストラップホルダーをスマホケースに挟むだけで簡単に付けられます。ボリュームのあるパーツが揺れるじゃらじゃら感が可愛いので、ぜひチェックしてみて。

ハートの甘さがたまらない！「ミラー付きキーホルダースマホストラップ」

可愛らしさを楽しみたいなら、真っ先にチェックしたいのがハートのデザイン。大きなハートのチャームはミラーになっており、お出かけ先でサッと目元や口元の身だしなみをチェックできる優れもの。クリア素材のパーツが重なり合いまさにじゃらじゃら感たっぷりで、スマホを手に取るたびに気分を上げてくれそうです。

春先取りのニュアンスストラップ「ミラー付きキーホルダースマホストラップ」

春らしいニュアンスを楽しむなら、お花モチーフがおすすめです。不規則なフォルムのミラーと、透明感のあるアクリルパーツの組み合わせも絶妙。\660（税込）というお手頃価格ながら、細部までこだわりを感じる仕上がりも◎ 春を先取りしたファッションとも相性が良さそうです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里