LUNA SEAのドラマー真矢さんが、2月17日に亡くなったことが23日、分かった。56歳。LUNA SEAオフィシャルサイトおよびSNSにて発表された。葬儀は遺族の意向もあり、すでに近親者のみで執り行われた。後日、ファンとのお別れができる場を改めて設ける予定。



【写真】真矢さんがインスタグラムに投稿した最後の写真

真矢さんは1970年1月13日生まれ、神奈川県出身。1989年、地元の仲間と「LUNA SEA」を結成。バンド活動休止中の1997年にはソロ歌手としてもデビューした。私生活では2000年5月に元モーニング娘。の石黒彩と結婚。1男2女をもうけた。2025年9月8日に脳腫瘍と診断されたことを公表、2020年にステージ4の大腸がんと診断されたことも明かした。



自身のインスタグラムの最後の投稿は2025年11月13日。「この写真を見る度に泣いちゃうな…かわいいかわいいジュンジ。愛するメンバー。そして本気でLUNA SEAを支えてくれるみんな。本当に幸せだよ ありがとう 隆ちゃん俺たち頑張って完璧に治そうね」とつづり、11月8日に行われたロックフェス「LUNATIC FEST.」にサプライズ登場したときのメンバーと納まる写真を添えていた。



メンバーのコメントは次の通り



◆ ◆



皆様へ



LUNA SEAのかけがえのないドラマー 真矢が、2026年2月17日 18時16分 永眠いたしました。



2020年にステージ４の大腸がん、そして昨年には脳腫瘍も発覚し、７回の手術や治療を継続してきましたが、56年の人生に幕を下ろしました。



懸命なリハビリを続け、３月のライヴではドラムを叩くことを目指していた中、容態が急変し、あまりにも早い旅立ちでした。



生前、真矢は「また必ず５人でステージに戻る」と、誰よりも強く再起を信じ、病魔に立ち向かっていました。



その不屈の精神と、最後まで絶やさなかった太陽のような笑顔は、僕達メンバー、そしてスタッフ全員の希望の光でした。



彼が35年以上にわたって刻み続けた魂のビート、そして音楽への深い愛は、これからもLUNA SEAの物語の中で、決して鳴り止むことはありません。



これまで真矢を温かく支えてくださったファンの皆様には、心より深く感謝申し上げます。



なお、葬儀につきましてはご遺族の意向により、近親者のみで執り行わせていただきました。



後日、ファンの皆様と共にお別れができる場を改めて設けさせていただく予定です。

詳細は決定次第、ご案内いたします。



今はただ、真矢の魂が安らかであることを、メンバー一同と共に祈っていただけたら幸甚です。



2026年2月23日



RYUICHI、SUGIZO、INORAN、J／LUNA SEA



（よろず～ニュース編集部）