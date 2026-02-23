“たった1人”発掘するHYBEオーディション、豪華審査員発表 『タイプロ』話題のNOSUKEも【審査員／トレーナー一覧】
HYBE × Geffen Recordsによるスカウトプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』（毎週火曜 後8：00）が、24日からABEMAで配信される。それに先立って、審査員が発表された。
【写真】オーディション参加者の憧れ！SAKURA＆KAZUHA
『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、KATSEYEを誕生させたHYBEとGeffen Recordsがプロデュースするグローバルスカウトプロジェクト。グローバルアーティスト・BTSを擁するHYBEが、世界有数の音楽会社Universal Music Group傘下のGeffen Recordsと連携し、『The Debut: Dream Academy』の参加者であるEMILY、LEXIE、SAMARAに続く、新しいグローバルガールグループの最後のメンバーを日本で発掘し、グローバルデビューを目指す。
番組を通して“たった1人のスター”を発掘すべく審査員として名を連ねるのは、HYBE × Geffen Recordsのエグゼクティブ・クリエイターであり、BTSの振り付けを手がけてきたソン・ソンドゥク（Sungdeuk Son）をはじめ、振付師として国内外で活躍するNOSUKE、本プロジェクト全体を統括するHYBE × Geffen Recordsのクリエイティブ制作責任者ジェイ・イン（Jay Ihn）、BTS、TXT、ENHYPEN、LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEなどの楽曲制作にも携わってきたHYBEを代表する音楽プロデューサーのスロウ・ラビット（Slow Rabbit）、HYBE × Geffen Recordsの社長を務めるミトラ・ダラブ（Mitra Darab）ら、グローバルで活躍するプロフェッショナルたちとなる。
審査員たちは、番組を通して候補生一人ひとりと真摯に向き合い、その成長を見届けていく。グローバルで活躍するプロフェッショナルたちが、どのような審査方法と先見の目でスターの原石を見つけ出すのか期待が高まる。
【審査員／トレーナー】
■ソンドゥク・ソン（Sungdeuk Son）
HYBE × Geffen Records合同事業体 エグゼクティブ・クリエイター
■ジェイ・イン（Jay Ihn）
HYBE × Geffen Records合同事業体 クリエイティブ制作責任者
■NOSUKE
振付師／ダンサー
※『timelesz project』で話題
■井上さくら
振付師／ダンサー
■スロー・ラビット（Slow Rabbit）
音楽プロデューサー／作曲家
■ミトラ・ダラブ（Mitra Darab）
HYBE × Geffen Records合同事業体 プレジデント
■ローレン・ハウレギ（Lauren Jauregui）
シンガーソングライター／フィフス・ハーモニーのメンバー
■バート・シュウデル（Bart Schoudel）
プロデューサー／ボーカルプロデューサー／エンジニア
■プレスリー・タッカー（Preslee Tucker）
振付師／ダンサー
■soomi Jeong
ボーカルコーチ
■AIKA
振付師／ダンサー
■ニッキー・パラモ（Nikky Paramo）
振付師／アーティスト育成
■マーサ（石原麻愛／Maasa Ishihara）
振付師／ダンサー／ムーブメントコーチ
■ローレン・リアル（Lauren Real）
ボーカルコーチ
■スティーブ・リアル（Steve Real）
ボーカルコーチ
■ゲイブ a.k.a. DSTRK（District）
ボーカルコーチ
