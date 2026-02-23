Netflixアニメ映画『超かぐや姫！』上映期間が延長 1週間限定を撤廃！大反響を受け上映劇場も拡大
20日より1週間限定の劇場上映だった、Netflixで配信中のオリジナルアニメーション映画『超かぐや姫！』が、ファンや劇場関係者からの反響を受け、上映期間の延長＆27日から上映劇場が拡大することが23日、発表された。
【動画】ヒロインが可愛い！話題の『超かぐや姫！』MV
Netflix映画として世界独占配信中、20日より1週間限定で劇場公開中の同作は、『呪術廻戦 第1期』『チェンソーマン』『うる星やつら』など、名だたるアニメーション作品のオープニング映像演出を手がけてきた、山下清悟初の長編監督作品。夢と希望に満ちた仮想空間「ツクヨミ」でのライブステージと、“歌”でつながる少女たちの絆が描かれている。
先月22日に配信されるやいなやXトレンド入りを皮切りに、翌日にはNetflixの国内における「今日の映画 TOP10」で1位、さらに日本週間TOP10〈映画〉4位、グローバル〈非英語映画〉7位を達成するなどオリジナルアニメながら大反響のスタートを切った。
その反響とファンからの待望の声が後押しとなり、2月20日より1週間限定で劇場公開を開始。各劇場では座席予約が始まるや否や即完で満席となる上映回が相次ぎ、なかには上映回を急遽追加して1日10回以上も上映する劇場も出てくるなど異例の事態となった。
このような大反響からファンだけでなく劇場からも熱い要望を受け、今回、1週間限定を撤廃して上映期間の延長、そして27日からは上映劇場の拡大が決定した。
さらに上映2週目となる27日より、本編上映後に「ray 超かぐや姫！Version」のミュージックビデオが上映されることが決定。先月に本作の公式YouTubeチャンネルで公開された本MVは、山下監督が直々にディレクションを担当し、本編の舞台裏や物語の続きが新規描き下ろしアニメーションで描かれた特別仕様。
動画公開時には関連ワードが続々とXトレンド、Yahoo！検索急上昇ランキングの上位にランクイン、現在(2/20(金)時点)の動画再生回数は500万回再生を突破しており、ファンからの人気の高い映像だ。原曲を手掛けたBUMP OF CHICKENのベース担当・CHAMAもXで「映画を観た後にMVを観て、もう一度映画を観る」ことを「超おすすめの見方」として推奨するように、「劇場でも本編と一緒にMVを観たい！」という要望がSNSで多数あがっていたことを受けて、今回、上映延長＆拡大公開に対する感謝の気持ちとして劇場の協力を得て実現にこぎつけた。
