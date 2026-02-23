『DayDay.』お天気キャスター“山神さん”が転職「小学校の教員」に NHKでも愛され…多数の写真とともに報告
日本テレビ系『DayDay.』などのお天気キャスターを務めた気象予報士の山神明理さんが、23日までに自身のSNSを更新し、転職を発表した。
【写真・動画】お天気キャスター・山神明理さん、NHK大阪・東京・日テレでの思い出を添え…転職を報告
「春からは小学校の教員に戻ります」と伝え、「天気予報をご覧下さった皆様 関わって下さった全ての皆様に感謝の気持ちでいっぱいです」「思いがけず10年近く気象キャスターをさせて頂きました皆様と過ごせた日々はかけがえのない宝物です！」とメッセージ。
「いつか小学校の先生に戻りたいと思っており 昨夏に『いまだ！』と思って転職活動しました」と報告。「久しぶりの教員、ドキドキですが 子ども達に寄り添えるような素敵な先生になれるよう頑張ります」とつづった。
山神さんは、香川県出身。大学在学中に気象予報士の資格を取得。小学校の教員を経験したのち、民間気象会社で報道気象に携わり、その後は気象キャスターとして、NHK『おはよう関西』『おはよう日本』『ニュースシブ5時』などを担当後、『DayDay.』などで親しまれてきた。
SNSでは、ウェザーニューズ、BK（NHK大阪）、AK（NHK東京）、日本テレビの思い出写真を多数披露し、「またどこかでお会いしましょう」と呼びかけた。
