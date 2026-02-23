ワンコに犬用のオヤツをあげる前に、飼い主さんが1口食べてみたら…？2人のコントのような掛け合いに爆笑する人が続出し、投稿は記事執筆時点で119万回再生を突破。「面白すぎる」「何回も見ちゃう（笑）」といった声が寄せられています。

【動画：『コンビ結成何年目ですか？』犬のオヤツを食べる女性→お笑い芸人顔負けな『掛け合い』】

飼い主さんがワンコのオヤツを食べてみたら…

TikTokアカウント「dogtome___」に投稿されたのは、飼い主さんとワンコの愉快なやり取りです。この日、飼い主さんはワンコにオヤツをあげる前に匂いをチェックし、「これ食べていい？」と聞いてみたそう。

ワンコは黙って見ているだけで「ダメ」とは言わないので、1つもらうことにした飼い主さん。さっそくオヤツを少し齧ってみたところ、「食えたもんじゃねえ！」というくらい味が薄かったとか。やはり犬用のオヤツは、人間の口には合わないようです。

コントのような掛け合いに爆笑！

飼い主さんがブーッと吹き出すフリをしながら、残りのオヤツを放り投げたら…？なんとワンコがお口を開けて、見事にオヤツをキャッチしたとか。2人の息がぴったり過ぎて、まるで台本通りにコントを披露しているかのようです！

またリアクションが大きい飼い主さんと常に真顔なワンコの温度差も面白くて、笑わずにはいられません。この相性抜群の名コンビなら、お笑い界で天下を取ることも不可能ではないかも…！？

この投稿には「ナイスコンビすぎる」「コンビ結成から何年目ですか」「キャッチすんのおもろすぎｗ」「スピード感好き」といったコメントが寄せられ、爆笑する人が続出することとなりました。

オヤツを食べられた仕返し

飼い主さんに自分のオヤツを食べられた時、ワンコは怒っているようには見えませんでした。しかし実は不満を感じていたようで、一緒にお散歩に行ったら「よくも僕のオヤツを食べやがったな～！」とばかりに全力でダッシュし始めたとか。

飼い主さんはしんどくて変顔になってしまうほど走らされることになり、ワンコの仕返しは大成功。これからも2人にはお笑い芸人顔負けの愉快なやり取りを繰り広げながら、楽しい日々を過ごしていただきたいですね。

TikTokアカウント「dogtome___」には、飼い主さんとワンコたち＋猫ちゃんの愉快な日常が投稿されているので、ぜひチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「dogtome___」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。