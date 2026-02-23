Threadsで話題になっているのは、熊と間違われてしまったわんこの姿。その姿は記事執筆時点で38万回を超えて表示されており、「確かに見えるかもｗ」「こんなに可愛いのに！」「お互いびっくりするよね（笑）」などのコメントの他、3万5000件のいいねが寄せられることになりました。

【動画：山で散歩中、おじいさんに『熊だ！』と叫ばれた超大型犬→思わず二度見する光景】

山をお散歩していたら…

Threadsアカウント「t.loooovedog」の投稿主さんが紹介したのは、愛犬『ドリー』ちゃんとお散歩をしていたときのエピソードです。この日は、近所の山を歩いていたといいます。しかし、想定していなかった事態が起こってしまったとか。

通りすがりのおじいさんが、ドリーちゃんを見た途端に「熊だ！！」と叫んだのです。おじいさんは、驚いた顔でドリーちゃんを見つめました。

実は、ドリーちゃんは「レオンベルガー」という超大型犬。がっしりと逞しい黒と茶色の体が、熊に見えてしまったようです。場所が山中だったことも、ドリーちゃんが熊に見えた要因のひとつかもしれません。

迫力満点の姿に感嘆！！

ドリーちゃんは、見た目とは裏腹に大変温厚な性格とのこと。他のわんこたちとも仲良くできる社交的なタイプです。ドリーちゃんを可愛がっている投稿主さんも、熊と間違われてびっくりしてしまったとか。

とはいえ、ドリーちゃんがとっても勇ましい容姿をしていることは事実。おじいちゃんを驚かせてしまったことが申し訳なく、「ごめんなさい…」とペコペコしながら帰宅したといいます。誰もが振り返ってしまうほど迫力満点な風貌を持つドリーちゃんなのでした♪

この投稿には、「こんなに可愛いクマなら遭遇してみたい」「眼差しが優しいね」「もふもふしたい....」など、多くのコメントが寄せられています。

スパニッシュマスティフの同居犬

実は、ドリーちゃんには同居犬が3匹いるそう。その中の1匹が、「スパニッシュマスティフ」という超大型犬です。『びび』ちゃんという可愛い名前を持っているものの、ドリーちゃんと同じくらい逞しい見た目だといいます。

そんな2匹のワンプロは、犬同士とは思えないほど豪快なもの！投稿主さんによると、ドリーちゃんは攻撃力があるけれど防御が苦手、びびちゃんはその逆なのだそうです。あまりにも両極端すぎて、なかなか決着がつかない…かもしれません♪

Threadsアカウント「t.loooovedog」には、他にもわんこたちの賑やかな日常がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：Threadsアカウント「t.loooovedog」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。