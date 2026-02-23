2026年2月19日、YouTuberのタケヤキ翔が自身のYouTubeチャンネルを更新。スーパー『ロピア』で24時間生活を行った。

今回タケヤキがやってきたのは、『ロピア 田無店』。タケヤキは『ロピア』は「日本版コストコ」と呼ばれていると紹介し、ボリュームのある商品が多いと語った。店内を物色すると、さっそくビッグサイズのピザを発見。ほかにもボリューム満点の惣菜などを紹介し、「テンション上がるな」と満喫した姿を見せた。

まずタケヤキが朝ごはんに選んだのは、『海鮮はみ出し巻』の本マグロ（税込1290円）。「臭み0」「美味い」とコメントし、ペロリと平らげた。昼食に選んだのは、ロピア直営のピザ屋『NICK JACK』。購入したのは、「タンドリーチキン＆ウインナーピザ」だ（税込1580円）。「1枚でお腹いっぱいになる」とサイズ感にも驚いたようだ。

夕食に購入したのは、みなもと牛のサーロインステーキ（税込2631円）。タケヤキは「マジで楽しみ」と紹介した。フライパンで焼いて、ロピアで購入したというソースをかけていく。味についてタケヤキは「美味すぎる」「クオリティえぐいな」と絶賛した。

今回の動画に視聴者からは「参考になります」「飯テロすぎる」「最高やん」といった声が集まった。

（文＝リアルサウンドテック編集部）