日下コーチの笑顔も…「その強い絆でともに掴んだメダル」JOCが公開した“4枚”　ファンは「何度見ても感動します 」【冬季五輪】

JOCが選手とコーチの絆がわかる写真を4枚投稿した(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪は現地時間2月22日に閉会式を迎え、17日間の祭典は幕を閉じた。

今大会も数多くの感動的なシーンがあったが、日本オリンピック委員会（JOC）の公式インスタグラムでは、「その強い絆でともに掴んだメダル」と題し、フィギュアスケートの4枚の写真を投稿している。

【写真】弾ける笑顔…フィギュア日本代表選手とコーチの絆がわかるショットをチェック

1枚目は佐藤駿と日下匡力コーチが抱き合っている写真で、2枚目は鍵山優真と父親でもある正和コーチ、さらにカロリーナ・コストナーコーチが揃って笑顔の3ショット、3枚目は坂本花織と中野園子コーチ、4枚目は中井亜美と中庭健介コーチの写真が公開されている。

選手とコーチ陣の固い絆がわかる写真に「何度見ても感動します お疲れ様でした〜」「選手を導き支えるコーチの存在感も光る大会でした」「氷上の皆さんは本当に最高でした！感動をありがとう」「今大会では日本フィギュアスケート組が選手＆コーチ共に弾ける笑顔で印象的でした」「日下コーチの笑顔 最高です」「中井さんのコーチ、この後泣いてらっしゃいましたね」と、多くの反応が寄せられた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]