桜花賞トライアルの第３３回チューリップ賞・Ｇ２（１〜３着馬に優先出走権）は３月１日、阪神競馬場の芝１６００メートルで行われる。

阪神ＪＦで１番人気だったのがアランカール（牝３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）。２戦２勝で挑んだが、スタートから追走に苦労して置かれてしまった。長く脚は使ったものの、５着までだった。それまでの２戦が遅い流れで、ペースの違いに戸惑っていたことは確か。今回は武豊騎手との新コンビでどんな走りができるか。

ソルパッサーレ（牝３歳、栗東・四位洋文厩舎、父キズナ）は河津桜賞をねじ伏せるような勝ち方で勝利した。勝負どころから追い通しで、マイルでは距離不足の印象もあるが、能力は高い。坂のある阪神コースもプラスになりそうだ。

タイセイボーグ（牝３歳、栗東・松下武士厩舎、父インディチャンプ）は阪神ジュベナイルフィリーズ３着を始め、ここ３戦は重賞で上位争いしている。スタートに難があるのが気になるが、互角のスタートを決めれば勝ち負けだろう。

エレガンスアスク（牝３歳、栗東・田中克典厩舎、父ポエティックフレア）は新馬戦で２着に３馬身の差をつけて勝利した。まだキャリアは浅く楽ではないが、レースセンス、ポテンシャルともに非凡なものを感じる。１戦１勝でも侮れない。

ホワイトオーキッド（牝３歳、栗東・藤原英昭厩舎、父キズナ）は新馬戦を勝ってから、牡馬相手の朝日杯フューチュリティステークスに参戦した。結果は７着でも、収穫のあるレースで、牝馬同士に戻れば上位進出の可能性はありそうだ。