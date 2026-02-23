¡Ú¸ÞÎØ¡ÛÆüËÜ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢Àª¤¬²áµîºÇ¹â6¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡¡Æ±¼ïÌÜ¤Î½é¥á¥À¥ë¤Ï1992Ç¯Âç²ñ
2026Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤¬ÆüËÜ»þ´Ö23Æü¤Ë½ªÎ»¡£17Æü´Ö¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏÇ®Àï¤ò¸«¤»ÆüËÜ¤Ï²áµîºÇ¹â¤Î24¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÀª¤ÏÃË»Ò¤¬¸°»³Í¥¿¿Áª¼ê¤Î¶ä¥á¥À¥ë¤Èº´Æ£½ÙÁª¼ê¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë¡¢½÷»Ò¤ÏºäËÜ²Ö¿¥Áª¼ê¤¬¶ä¥á¥À¥ë¡¢Ãæ°æ°¡ÈþÁª¼ê¤¬Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¥Ú¥¢¤Î»°±ºÍþÍèÁª¼ê¡¦ÌÚ¸¶Î¶°ìÁª¼ê¤Î¡Ö¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¥Ú¥¢¡×¤¬¶â¥á¥À¥ë¡¢ÃÄÂÎ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£Âç²ñ¥Õ¥£¥®¥å¥¢Àª¤Ï²áµîºÇ¹â¤Î6¤Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢2022Ç¯¤Ë³ÍÆÀ¤·¤¿4¤Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î½é¤Î¥á¥À¥ë¤Ï1992Ç¯¥¢¥ë¥Ù¡¼¥ë¥ô¥£¥ë¸ÞÎØ¤Ç°ËÆ£¤ß¤É¤ê¤µ¤ó¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿¶ä¥á¥À¥ë¡£½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤Ï2006Ç¯¥È¥ê¥Î¸ÞÎØ¤Ç¹ÓÀîÀÅ¹á¤µ¤ó¤¬³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2010Ç¯¤Î¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¸ÞÎØ¤Ç¤ÏÀõÅÄ¿¿±û¤µ¤ó¤¬¶ä¥á¥À¥ë¡¢¹â¶¶ÂçÊå¤µ¤ó¤¬Æ¼¥á¥À¥ë¤Ç½é¤ÎÊ£¿ô¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¤½¤Î¸å2014Ç¯¥½¥Á¸ÞÎØ¤È2018Ç¯Ê¿¾»¸ÞÎØ¤Ç±©À¸·ë¸¹¤µ¤ó¤¬2Âç²ñÏ¢Â³¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢2022Ç¯¤ÎËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç¤ÏÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Ç2¤Ä½÷»Ò¤Ç1¤Ä¡¢ÃÄÂÎ¤Ç¤Ï¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÆüËÜ¤ÎÎòÂå¥á¥À¥ë
¢¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026¡Ê6¸Ä¡Ë
ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¸°»³Í¥¿¿:¶ä¥á¥À¥ë¡¢º´Æ£½Ù:Æ¼¥á¥À¥ë
½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë ºäËÜ²Ö¿¥:¶ä¥á¥À¥ë¡¢Ãæ°æ°¡Èþ:Æ¼¥á¥À¥ë
¥Ú¥¢ »°±ºÍþÍè/ÌÚ¸¶Î¶°ì:¶â¥á¥À¥ë
ÃÄÂÎ:¶ä¥á¥À¥ë
¢¡ËÌµþ2022¡Ê4¸Ä¡Ë
ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë ¸°»³Í¥¿¿:¶ä¥á¥À¥ë¡¢±§Ìî¾»Ëá:Æ¼¥á¥À¥ë
½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë ºäËÜ²Ö¿¥:Æ¼¥á¥À¥ë
ÃÄÂÎ:¶ä¥á¥À¥ë
¢¡Ê¿¾»2018¡Ê2¸Ä¡Ë
ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë ±©À¸·ë¸¹:¶â¥á¥À¥ë¡¢±§Ìî¾»Ëá:¶ä¥á¥À¥ë
¢¡¥½¥Á2014¡Ê1¸Ä¡Ë
ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë ±©À¸·ë¸¹:¶â¥á¥À¥ë
¢¡¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼2010¡Ê2¸Ä¡Ë
ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë ¹â¶¶ÂçÊå:Æ¼¥á¥À¥ë
½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë ÀõÅÄ¿¿±û:¶ä¥á¥À¥ë
¢¡¥È¥ê¥Î2006¡Ê1¸Ä¡Ë
½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë ¹ÓÀîÀÅ¹á:¶â¥á¥À¥ë
½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë °ËÆ£¤ß¤É¤ê:¶ä¥á¥À¥ë