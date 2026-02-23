馬トク報知では今年から過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】がスタート。今回はエアグルーヴが勝った１９９６年のチューリップ賞を取り上げる。その繁殖生活も含め、現在でも名前を語り継がれる名牝の重賞初制覇だった。

次元が違った。G１馬を含む他馬たちが止まって見える。エアグルーヴの切れ味は、それほど鋭かった。序盤はインの５番手あたりを追走。３コーナーあたりで、前年の阪神３歳牝馬Ｓ・Ｇ１を制した１番人気のビワハイジを射程圏に入れた。直線に入り、視界が開けた瞬間、豪脚がうなりを上げる。スッと先頭に立つと、あとは突き放すのみ。５馬身差をつけ、馬上のペリエが高々と左手を上げたゴール板。余裕すら感じさせる勝ちっぷりだった。

１９８３年のオークス馬ダイナカールの娘として、デビューから注目を集めていた。いちょうＳで牡馬相手に完勝したが、重賞初挑戦だった阪神３歳牝馬Ｓでは２着惜敗。ようやくつかんだ初タイトルだった。

その後は桜花賞を発熱で回避したが、ぶっつけで臨んだオークスは完勝した。通算成績は１９戦９勝。Ｇ１は２勝のみだったが、特筆すべきは牝馬として１７年ぶりの勝利だった１９９７年の天皇賞・秋を始め、古馬になってからの重賞５勝のうち４戦が牡馬相手だったこと。女傑と呼ばれるほどの軌跡は高く評価され、１９９７年にはＪＲＡ年度代表馬にも選ばれた。

引退後も輝きは増した。娘のアドマイヤグルーヴが０３年のエリザベス女王杯で母子３代Ｇ１制覇の偉業を達成。息子のルーラーシップは香港でクイーンエリザベス２世Ｃを制した。他にも重賞２勝に菊花賞２着があったフォゲッタブル、マーメイドＳ勝ちのグルヴェイグを送り出すなど、日本で指折りの名繁殖牝馬としても知られるようになった。

しかし、最期は思いがけないものだった。２０１３年４月２３日にけい養されていた北海道安平町のノーザンファームで、流産と不受胎が続いていた中、３年ぶりにキングカメハメハとの牡馬を出産。一度は関係者に母子の無事が確認されたが、出産後の内出血のために天国へと旅立った。２０歳だった。

その後、娘のアドマイヤグルーヴは２冠馬ドゥラメンテを出産。息子のルーラーシップは種牡馬としてキセキ、ソウルラッシュなどのＧ１馬を送り出した。偉大なＤＮＡは令和の時代も広がり続ける。