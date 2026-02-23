クリスチャン・ベールがトラウマ級の怪演を見せつけた2000年の映画『アメリカン・サイコ』の原作小説を新たに映画化する企画が進行中だ。監督は『君の名前で僕を呼んで』（2017）のルカ・グァダニーノ。『コンテイジョン』（2011）『サイド・エフェクト』（2013）などのスコット・Z・バーンズが脚本を書き上げている。

ブレット・イーストン・エリスの原作小説に基づく本作は、ベール主演の2000年版をリメイクするものではなく、小説のテーマや主人公のパトリック・ベイトマンを新たに解釈するものといわれている。とはいえこの題材は、2000年のメアリー・ハロン監督版によるベールの狂気の演技の印象が深い。同作でベールは、サイコパスのエリートビジネスマン、パトリック・ベイトマン役として、ナルシシズムが暴走した恐ろしい凶行の数々を演じた。

原作者のエリスによれば、この重要な主演キャスティングが少々難航している模様。「名前は言えないけど、何人かの有名俳優に断られちゃってるんです。多分、みんなクリスチャン・ベールの後釜をやりたくないんでしょうね」と、前任の影響が強すぎることをポッドキャストで語っている。

以前は『エルヴィス』（2022）『デューン 砂の惑星PART2』（2024）のオースティン・バトラーの起用が伝えられていたが、本決定には至らなかったという。また、『嵐が丘』（2026）のジェイコブ・エロルディ、はたまた女性に入れ替えてマーゴット・ロビーが主演に目されているとの情報もあったが、いずれも決定していない。

エリスは「今回はメアリー・ハロンの2000年の映画とは全く違うそうです。全く異なるアプローチで、あの映画とは全く似つかないものになるようですよ」と新たなトーンを約束。残虐な印象が求められるだけに、ベール版の衝撃を塗り替える熱演が求められそうだ。ベン・アフレックやロバート・パティンソンが『ダークナイト』（2008）のイメージから一新できたように。

