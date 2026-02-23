美人インフルエンサー、ショーパンコーデで圧倒美脚披露「スタイル良すぎ」「ファッションセンスが神」の声
【モデルプレス＝2026/02/23】インフルエンサーのMINAMIが2月21日、自身のInstagramを更新。旅行中のコーディネートを披露し、反響が寄せられている。
【写真】TikTokフォロワー300万人超美女「ビジュ爆発してる」美脚スラリのショーパン姿
MINAMIは「熱海旅行楽しんでます 写真たくさんです全部見てね〜」とつづり、神社や海岸を背景にポージングする姿やアイスや団子を手に持った姿を披露。茶色のショート丈アウターとチェックのシャツ、黒のショートパンツにロングブーツを合わせ、間に白のシースルーワンピースを挟んだ甘辛ミックスコーディネートで、スラリと伸びた脚が際立つスタイルを公開している。
この投稿に「笑顔が最高」「スタイル良すぎ」「可愛い」「ファッションセンスが神」「ビジュ爆発してる」などと注目が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】TikTokフォロワー300万人超美女「ビジュ爆発してる」美脚スラリのショーパン姿
◆MINAMI、旅行中のショーパンコーデ披露
MINAMIは「熱海旅行楽しんでます 写真たくさんです全部見てね〜」とつづり、神社や海岸を背景にポージングする姿やアイスや団子を手に持った姿を披露。茶色のショート丈アウターとチェックのシャツ、黒のショートパンツにロングブーツを合わせ、間に白のシースルーワンピースを挟んだ甘辛ミックスコーディネートで、スラリと伸びた脚が際立つスタイルを公開している。
◆MINAMIの投稿に反響
この投稿に「笑顔が最高」「スタイル良すぎ」「可愛い」「ファッションセンスが神」「ビジュ爆発してる」などと注目が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】