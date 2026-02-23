俳優の森田剛（47）が22日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）にゲスト出演。かつて夢中になっていたことを明かす場面があった。

森田は自身について「細かい作業とか好きかもしれないですね。同じことの繰り返しというか、そういうのが好きで」と打ち明けた。

飽きないかと聞かれると「飽きたら、一生やりたくないっていう気持ちになります。あんなに夢中になっていたのに、ある瞬間から“もういい”って」と告白。

「スポーツとかも好きで。ずっとサッカーをやっていて。芸能界に入った瞬間からもうサッカーはいいってなりましたし」と回顧。続けて「ボウリングも。1日15ゲームぐらい」とぶっちゃけた。

スタッフが驚き「1人で」と確認しても「はい」と平然。マイボールを持っていたかとの質問にも「持ってました。7、8個持ってましたよ。マイボール」と淡々と答えた。

「それもある瞬間からやらないってなって。もう見たくもないですね」と森田。この日共演した日本舞踊家で女優の藤間爽子が「そこまで嫌いになる？」と確認しても「興味がなくなる」と言い切った。