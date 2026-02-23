タレントのドーキンズ英里奈（33）が14日、自身のインスタグラムを更新。第1子出産後のダイエットの様子を公開した。

昨年6月に第1子出産を報告したドーキンズ。「月1ご褒美ランチ 家族でダイエットプロジェクトを開催中で チートデイを目指して毎日頑張ってるよ」とつづった。

「妊娠前まできました！！」と産後ダイエットは順調に進んでいるようで、「このままあと6キロはいきたい」と記した。

「今月のご褒美は名古屋駅近くのSky Dining 天空 苺づくしで最高でした チートデイといえばやっぱりビュッフェですよね笑」とドーキンズ。「オムツ替えがてきるところと思うとホテルビュッフェはなかなか良いです ちょうどタイミングよく爆睡してくれたベビーよ、流石だ！ありがとう！ 次のご褒美を楽しみに頑張るぞーー！」とした。

ニュージーランド人の父と日本人の母を持つドーキンズは20年に一般男性との結婚を発表。不妊治療の末、今年6月に第1子出産を報告していた。

同10月には夫の離職に伴い、鹿児島から名古屋に移住することを明かしていた。