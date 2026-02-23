ロックバンド「LUNA SEA」のドラマーで、2月17日、死去した真矢さんの妻・石黒彩さんが、自身のインスタグラムで現在の心境とファンへのメッセージを公表しました。



【写真を見る】【 LUNA SEA・真矢さん 死去 】 妻・石黒彩さんが想い 「夫の遺志、LUNA SEAを止めないで」





石黒さんによると、真矢さんは「穏やかに息を引き取りました」と最期の様子を明かし、「本人は3月のライブに向け、そしてその先の完全復活に目標を立て、未来への希望にあふれる中での体調の急変、逝去となりました」と綴っています







続けて、「5年9ヶ月の間、病気と戦い続け、その間も常に前向きで懸命な姿は誇らしく、そんな真矢に寄り添い支えることが私の幸せでした」と、石黒さんは献身的な闘病生活を振り返りました。







また、昨年、脳腫瘍を公表し活動を休止していた際も、真矢さんの最大の願いは「LUNA SEAを絶対に止めないでほしい」ということだったと明かしています。







その遺志を継ぎ、ファンに向けて「どうかその想いが繋げられるよう真矢の愛するLUNA SEAを、走り続けるLUNA SEAを応援よろしくお願い致します」と、バンドへの継続的なサポートを呼びかけました。







投稿は「私達家族は真矢の思いを胸に精一杯生きていきます。どうか温かく見守っていただけると幸いです」という言葉で締めくくられ、生前の厚誼への感謝が述べられています。



【担当：芸能情報ステーション】