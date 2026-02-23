お土産が充実していると思う「佐賀県の道の駅」ランキング！ 2位「鹿島」を抑えた1位は？【2025年調査】
道の駅は、地域ならではの名産品や限定グルメを手に入れられるお土産スポットとしても人気です。旅の思い出にぴったりな特産品や、ここでしか買えないユニークな商品が並び、訪れる人の心をわくわくさせてくれます。今回はそんな魅力に迫ります。
All About ニュース編集部では、2025年9月18〜19日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、お土産が充実していると思う「佐賀県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「新鮮な旬の野菜・有明海の海産物・干潟の恵み。海苔や加工海産物、牡蠣などもあり。物産館『千菜市』の品ぞろえが豊か」（50代男性／神奈川県）、「海苔や佐賀牛のお土産が購入できる」（40代女性／神奈川県）、「鹿島は有明海の海産物や地元特産品加工品が豊富で観光客がお土産を選びやすい環境が整っています」（40代男性／大分県）といった声が集まりました。
回答者からは「ももやなしなどフルーツのお土産品がそろっている」（30代女性／高知県）、「地元の陶芸家が焼いた伊万里焼を選ぶのが楽しいです」（60代男性／新潟県）、「万里牛の直売所＆軽食コーナーで地元産の伊万里牛を使ったメンチカツやハンバーグ定食が絶品！焼肉出張サービス『焼肉マン』もユニークだから」（60代男性／山口県）といった声が集まりました。
2位：鹿島（鹿島市）／49票有明海沿いに位置し、ムツゴロウや海苔といった佐賀ならではの特産品が人気。干潟の自然とともに、ここでしか買えない地元色豊かなお土産を楽しめます。
1位：伊万里（伊万里市）／62票焼き物のまちとして有名な伊万里市にあり、伊万里焼や特産のフルーツ加工品が並ぶ道の駅。観光とショッピングを同時に楽しめ、旅の思い出に残るお土産を購入できます。
