アメリカのイランに対する軍事攻撃の懸念が高まるなか、イランの外相は、26日にアメリカと核協議に臨むと明らかにしました。

イラン アラグチ外相

「米国がイランの平和的な核計画に対する解決策を見出したいのであれば、唯一の道は『外交』です」

イランのアラグチ外相は、22日に放送されたアメリカCBSの番組に出演し、26日にスイスでアメリカとの核協議に臨むことを明らかにしました。アラグチ氏は「外交的解決の可能性は依然として高く、解決策は手の届くところにあると信じている」と述べ、合意に至ることが可能との認識を示しました。

アメリカとイランの核協議はこれまで2回行われていますが、その一方で、アメリカは中東に空母を派遣するなど、イラン攻撃も辞さない構えを示していました。

これに先立ち、アメリカのニュースサイト「アクシオス」はアメリカ政府高官の話として、核協議を担当するウィットコフ特使らが「攻撃命令を出す前に外交の機会を与えるべきだ」とトランプ大統領に助言しているとしたうえで、今回の協議が「最後のチャンスになる可能性が高い」と話したと報じています。