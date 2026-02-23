てんびん座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2026年2月23日〜3月1日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年2月23日〜3月1日の運勢を西洋占星術で占います。
揺らぎを楽しんで。
読み切れないムード。
いい感じで話が進んでいるけれど、最終的にどうなるのか、まだ分からないでしょう。
うまくいってほしいから、手を尽くしていくのが昔ながらのやり方ですが、今週に限っては、あえてノータッチでなりゆきに任せていくといいみたい。あなたの代わりに熱量高く進めてくれる人が現れたり、もっといい条件の話が飛び込んできたりするからです。
言われたら動くつもりで、時間と心に余裕を持って待機でいきましょう。
急な誘い、話のなりゆきでの約束は、幸運を呼びます。
オフは、ボディーケアを。
愛は、有言実行で。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
