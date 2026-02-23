【今週の運勢】2026年3月第1週の「てんびん座（天秤座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年2月23日〜3月1日の運勢を西洋占星術で占います。

てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）

詰め過ぎず、
揺らぎを楽しんで。

読み切れないムード。

いい感じで話が進んでいるけれど、最終的にどうなるのか、まだ分からないでしょう。

うまくいってほしいから、手を尽くしていくのが昔ながらのやり方ですが、今週に限っては、あえてノータッチでなりゆきに任せていくといいみたい。あなたの代わりに熱量高く進めてくれる人が現れたり、もっといい条件の話が飛び込んできたりするからです。

言われたら動くつもりで、時間と心に余裕を持って待機でいきましょう。

急な誘い、話のなりゆきでの約束は、幸運を呼びます。

オフは、ボディーケアを。

愛は、有言実行で。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)