おとめ座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2026年2月23日〜3月1日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年2月23日〜3月1日の運勢を西洋占星術で占います。
おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）線引きのススメ。
レベルチェック。
見切り時。
もう我慢しなくても大丈夫です。イヤなものはイヤと言い、やりたくないことからは逃げましょう。言い換えれば、ここでなあなあにしてしまうと、エンドレスで理不尽が降ってくるということ。
スパッと切れない場合は、期限を切って。ここまでは付き合うけれど、それ以上は無理と宣言を。人生を逆算して、残り時間を最大限に有意義に過ごすために、修正をかけていきましょう。
資格取得、移住を視野に入れるのも大賛成。
オフは、柔軟な対応で。特に、交通機関の遅延、運休などにはご用心を。
愛は、感謝を示して。デートは晴れの日に。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)