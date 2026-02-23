【今週の運勢】2026年3月第1週の「おとめ座（乙女座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年2月23日〜3月1日の運勢を西洋占星術で占います。

おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）

線引きのススメ。
レベルチェック。

見切り時。

もう我慢しなくても大丈夫です。イヤなものはイヤと言い、やりたくないことからは逃げましょう。言い換えれば、ここでなあなあにしてしまうと、エンドレスで理不尽が降ってくるということ。

スパッと切れない場合は、期限を切って。ここまでは付き合うけれど、それ以上は無理と宣言を。人生を逆算して、残り時間を最大限に有意義に過ごすために、修正をかけていきましょう。

資格取得、移住を視野に入れるのも大賛成。

オフは、柔軟な対応で。特に、交通機関の遅延、運休などにはご用心を。

愛は、感謝を示して。デートは晴れの日に。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)