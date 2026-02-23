冬季オリンピック・ミラノ・コルティナ大会は21日、大会16日目を迎え、三重県いなべ市の建設会社に所属する小林竜登選手がフリースタイルスキーのスキークロス男子に出場しました。

日本時間の21日夜、フリースタイルスキーのスキークロス男子に3年前、全日本選手権・優勝の小林竜登選手が出場しました。

オリンピック初出場となった小林選手は長野県出身の30歳。いなべ市の森川建設に所属し、三重県スキー連盟に登録されている選手です。

まず決勝トーナメントの組み合わせを決めるタイムトライアルで小林選手は1分10秒15で31位となり、同じく日本代表の古野慧選手とともに1回戦に臨みます。

小林選手は序盤から出遅れ、追い抜きのタイミングを狙います。

スキークロスは4人1組で同じコースを同時に滑って着順を競う競技で、接触も多く「雪上の格闘技」とも呼ばれます。

懸命にライバルたちを追いかける小林選手でしたが、結果は4位、準々決勝に進める上位2人の枠には届きませんでした。

競技後のインタビューで小林選手は「悔しい結果だが、今自分にできる100％の滑りはできた」と語りました。