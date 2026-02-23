「あまりにも早い旅立ちでした」LUNA SEA・真矢さんの突然の訃報に悲痛の声「あなたのドラムは永遠」
5人組ロックバンド・LUNA SEAの公式X（旧Twitter）アカウントは2月23日、投稿を更新。ドラムスの真矢さんが17日に56歳で亡くなったことを報告しました。
LUNA SEA公式「大切なお知らせ」
報告文によると、真矢さんは2020年にステージ4の大腸がん、2025年に脳腫瘍が発覚し、7回にわたる手術や治療を継続していたとのこと。「また必ず5人でステージに戻る」と懸命なリハビリを続け、3月のライブではドラムを叩くことを目指していた中で容態が急変。「あまりにも早い旅立ちでした」「その不屈の精神と、最後まで絶やさなかった太陽のような笑顔は、僕達メンバー、そしてスタッフ全員の希望の光でした」とつづっています。
ファンへの感謝を述べ、葬儀は遺族の意向で近親者のみで執り行われたこと、後日、ファンと共にお別れができる場を設ける予定であることを報告しました。
突然の訃報にファンからは「真矢さん、早すぎますよ」「今日は一日何も出来ない ショックすぎて」「素敵なドラマーでした」「心からありがとう」「何度でも会いにきてよ、兄貴！」「天国でhideちゃんに会えると良いですね」「あなたのドラムは永遠に響き続けます」など、悲しみの声や感謝の声が多数寄せられています。
ファンからは「彩ちゃんが奥さんで本当によかった」「しんやさん、安心して見守っていて下さい‼︎」「ずっと側で支えてくださり、本当にありがとうございました」「真矢を支えてくださったご家族の皆様に感謝致します」と感謝の声が寄せられています。(文:福島 ゆき)
LUNA SEA公式「大切なお知らせ」
「あなたのドラムは永遠に響き続けます」同アカウントは「大切なお知らせ」とし、報告文を添付。「LUNA SEAのかけがえのないドラマー 真矢が、2026年2月17日 18時16分 永眠いたしました」と、ドラムスの真矢（本名：山田真矢）さんが17日に56歳で亡くなったことを報告しました。
ファンへの感謝を述べ、葬儀は遺族の意向で近親者のみで執り行われたこと、後日、ファンと共にお別れができる場を設ける予定であることを報告しました。
突然の訃報にファンからは「真矢さん、早すぎますよ」「今日は一日何も出来ない ショックすぎて」「素敵なドラマーでした」「心からありがとう」「何度でも会いにきてよ、兄貴！」「天国でhideちゃんに会えると良いですね」「あなたのドラムは永遠に響き続けます」など、悲しみの声や感謝の声が多数寄せられています。
「彩ちゃんが奥さんで本当によかった」真矢さんの妻で元モーニング娘。の石黒彩さんも23日、自身のInstagramを更新し、「真矢を応援して下さった皆様へ」とコメントを載せています。石黒さんは、3月のライブやその先の完全復活に向けて「未来への希望にあふれる中での体調の急変、逝去」であったこと、5年9カ月にわたる闘病生活を振り返り、前向きで懸命な真矢さんに「寄り添い支えることが私の幸せでした」とつづりました。
ファンからは「彩ちゃんが奥さんで本当によかった」「しんやさん、安心して見守っていて下さい‼︎」「ずっと側で支えてくださり、本当にありがとうございました」「真矢を支えてくださったご家族の皆様に感謝致します」と感謝の声が寄せられています。(文:福島 ゆき)