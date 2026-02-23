パリオリンピックの女子レスリング53キロ級で金メダルを獲得した藤波朱理選手のトークショーが22日、地元の三重県四日市市で開かれました。

地元のファンを前に藤波選手は、一番記憶に残っている試合としてパリオリンピックの決勝をあげ「夢に見ていた舞台でレスリングができるのは最高以外の何物でもなく一生忘れることがない試合」と振り返りました。

また、階級をあげて挑む次のロサンゼルスオリンピックにむけては「決して簡単な道のりではない」と話し「応援してくれる人達みんなで戦っている感覚なので、みなさんと一緒にマットに立って、アジア大会ロサンゼルス五輪で勝って、最高の景色を一緒に見たいと思っているのでぜひ応援よろしくお願いします」と呼びかけました。

また、詰めかけた約100人のファンを対象にサイン会も行われ、藤波選手は笑顔で記念撮影に応えるなど地元でのふれあいを楽しんでいました。

藤波選手は「4月にアジア選手権があって、その先に明治杯がある。先を見すぎず、まず目の前の大会をひとつひとつクリアしていきたい」などと話していました。