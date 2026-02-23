空気が乾燥している日が続くなか、火災予防を呼びかける「消防フェア」が22日、三重県菰野町のショッピングセンターで開かれました。

3月1日からの春の火災予防運動にあわせて開かれたもので、菰野町消防本部や町内10の消防団が参加。

菰野町の諸岡高幸町長が「消防団のみなさんの声が多くの町民に届き、火災を未然に防ぐことができれば」と挨拶しました。

元・消防士でお笑い芸人の青木マッチョさんが一日消防長に就任し、諸岡町長から委嘱状が手渡されました。

一日消防長から竹永小学校6年の矢野衣央莉さんと鵜川原小学校3年の小森蓮介さんが一日消防署長に任命されました。

そして、3人の合図とともに消防団の車両10台が広報活動に出発しました。

会場では消防士になりきっての記念撮影や、はしご車で高さ10メートルまで上がる搭乗体験などが行われ、多くの家族連れが楽しみながら防火の大切さを学んでいました。

菰野町消防本部予防課の落合伸和係長は「出かける時の火の元の確認。いま非常に空気が乾燥していますので、屋外での火の取り扱いには十分注意していただきたい」と呼びかけていました。