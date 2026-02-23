しし座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2026年2月23日〜3月1日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年2月23日〜3月1日の運勢を西洋占星術で占います。
しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）眠れる獅子モード。
春眠を楽しんで。
頑張れません。
生きていくための必要最低限で、手一杯というところ。前向きに頑張る仲間や友達がまぶしくて、直視できないほど。でも、もっと本音を言えば、「よくやるよ」なのでは？ いろいろ疲れちゃったし、だるいし、しんどいし、それなのに、やらなきゃいけないことは次々に出てきて、うんざりでしょう。
適当に息抜きをしながら乗り切りましょう。“こっそり”“内緒”“背徳的に”がストレス解消のキーワード。
なお、秘密の関係は、そろそろ潮時です。「ゆるっとフェードアウト」を提案すると案外丸く収まりそう。
愛は、リラックスプランで。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)