【今週の運勢】2026年3月第1週の「しし座（獅子座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年2月23日〜3月1日の運勢を西洋占星術で占います。

しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）

眠れる獅子モード。
春眠を楽しんで。

頑張れません。

生きていくための必要最低限で、手一杯というところ。前向きに頑張る仲間や友達がまぶしくて、直視できないほど。でも、もっと本音を言えば、「よくやるよ」なのでは？ いろいろ疲れちゃったし、だるいし、しんどいし、それなのに、やらなきゃいけないことは次々に出てきて、うんざりでしょう。

適当に息抜きをしながら乗り切りましょう。“こっそり”“内緒”“背徳的に”がストレス解消のキーワード。

なお、秘密の関係は、そろそろ潮時です。「ゆるっとフェードアウト」を提案すると案外丸く収まりそう。

愛は、リラックスプランで。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)