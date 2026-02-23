かに座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2026年2月23日〜3月1日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年2月23日〜3月1日の運勢を西洋占星術で占います。
流れに任せて。
新しい可能性に気付きそう。
「もしかしたら」「こうなったら」的な仮定で話が進みやすいでしょう。でも、まだ確定していない前提で動くのは危険です。浮足立って思わぬミスをしてしまったり、その気になって進んだあげく、ハシゴを外されたりする恐れが。
ここは慎重に現状維持を心掛けていきましょう。本決まりになった後で考えても、今のあなたなら十分に間に合うはず。
オフは、感動体験を。口コミやオススメ記事を頼りによさげなイベントをのぞいてみて。「自分ももっと頑張ろう」と素直に思える世界と出会えそう。
愛は、遠出デートが正解。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）未来は分岐中。
